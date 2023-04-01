IMF'den Ukrayna'ya 15,6 milyar dolarlık kredi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:07

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:07

IMF yönetim kurulu, ekonomiyi desteklemek amacıyla hazırlanan 115 milyar dolarlık küresel paketin bir parçası olarak Ukrayna için dört yıllık 15.6 milyar dolarlık kredi programını onayladı.

IMF tarafından yapılan açıklamada, kararın Kiev'e yaklaşık 2.7 milyar dolarlık acil ödemenin önünü açtığı ve Ukrayna'nın özellikle enerji sektöründe iddialı reformlar gerçekleştirmesini gerektirdiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, IMF yetkilisi bir kişi, 115 milyar dolarlık paketin IMF kredisini, çok taraflı kurumlardan ve diğer ülkelerden hibe ve imtiyazlı krediler için 80 milyar dolarlık taahhütleri ve 20 milyar dolarlık borç hafifletme taahhütlerini içerdiğini söyledi.

IMF birinci genel müdür yardımcısı Gita Gopinath, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yıkıcı bir ekonomik ve sosyal etki yaratmaya devam ediyor" dedi ve Ukraynalı yetkilileri, savaşın yarattığı zorluklara rağmen "genel makroekonomik ve mali istikrarı" sürdürdükleri için övdü.

ZELENSKİ MEMNUN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, IMF'in kredi onayını memnuniyetle karşıladı.

Zelenski, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu, Rus saldırganlığına karşı mücadelemizde önemli bir yardımdır. Birlikte Ukrayna ekonomisini destekliyoruz. Ve zafere doğru ilerliyoruz!" dedi.

Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl boyunca vergi gelirlerini arttırma, döviz kuru istikrarını koruma, merkez bankasının bağımsızlığını koruma ve yolsuzlukla mücadele çabalarını güçlendirme adımları da dahil olmak üzere belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kredisi, büyük çaplı bir savaşa dahil olan bir ülke için IMF tarafından onaylanan ilk büyük kapsamlı kredi programı olma özelliğini taşıyor.