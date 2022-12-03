İnfial yaratan olay: Koronavirüs aşısı diye binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti!
Almanya'da yaklaşık 8 bin 600 hastaya koronavirüs aşısı yerine tuz ve su enjekte eden sahte hemşire için mahkemeden çıkan karar tartışmalara yol açtı. Olay dünya basınında da gündem oldu.
Almanya'da 39 yaşındaki hemşire Antje T.'nin yaptıkları ülke gündemine oturdu.
Antje T. isimli hemşire 5 Mart ile Nisan 2021 tarihleri arasında çoğunluğu hastane çalışanı, eğitimci ve 70 yaş üstü doktorlardan oluşan 8 bin kadar hastaya BioNTech Pfizer aşısı yerine 'tuzlu su solüsyonu' enjekte etti.
Antje T.'yi,bunu gören başka bir çalışma arkadaşı ihbar etti.
Daily Mail'e göre polis, hemşirenin vardiyası sırasında şırıngaları hazırladığı için Covid-19 aşılarını gizlice değiştirebildiğini söyledi.
TUTUKLANDI, SONRA SERBEST KALDI
Olayın açığa çıkmasının ardından görevinden ihraç edilen Antje T. tutuklandı. Antje T., 2022'deki duruşmada 15 adet kasıtlı suçtan yargılanmaya başlanırken, bunlardan dokuzu delil olmadığı için davadan düşürüldü.
Koronavirüs aşısı yerine insanlara tuzlu su enjekte eden hemşire altı ay denetimli serbestlik cezası verildi. Karara büyük tepki gösteren kamuoyu, davanın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
'DAHA FAZLA KİŞİYE UYGULANDIĞINA DAİR KANIT YOK'
Mahkeme sözcüsü Torben Toelle, savcının altı şırınganın salin çözeltisiyle değiştirildiğine dair kanıt bulduğunu belirtirken, daha fazla kaç kişiye uygulandığının ortaya çıkmadığı için suç olarak davaya dahil edilemeyeceğini söyledi.
Öte yandan hemşirenin sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenilirken, kararın bir hafta içinde temyiz edilebileceği belirtildi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Tüm yurdu esir alacak...
- Motorine dev zam!
- Düzce'de deprem!