İngiliz afet yardım kuruluşu, depremin boyutunun "çok büyük" olduğunu söyledi
İngiliz afet yardım kuruluşu ShelterBox ekibinden Sonja Hughes, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin boyutunun "kesinlikle çok büyük" olduğunu söyledi.
İngiliz afet yardım kuruluşu ShelterBox ekibinden Sonja Hughes, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler üzerine Sky TV'ye konuştu.
Sonja Hughes, felaketin boyutunun "kesinlikle çok büyük" olduğunu söyledi.
Hughes, ekibinin iki gün önce Türkiye'ye ulaştığını ve Suriye'deki ortaklarıyla da temasa geçtiklerini söyledi.
Hughes, "Felaketin boyutu kesinlikle muazzam ve Türkiye ile Suriye'de ihtiyaçlar çok büyük" ifadelerini kullandı.
"KOORDİNASYON, KRİTİK ÖNEME SAHİP"
Yardım kuruluşları arasındaki koordinasyona değinen Hughes, "Şu anda koordinasyon çabaları gerçekten kritik önem taşıyor" diye konuştu.
ShelterBox'un "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" nelere ihtiyaç duyulacağını değerlendirdiğini aktaran Hughes, "Açıkçası çok büyük bir ihtiyaç var ve herkes en çok ihtiyacı olan insanlara gerekenleri ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.
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