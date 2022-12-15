İngiliz amiralden 'savaş' uyarısı: Çok tehlikeli zamanlar yaşıyoruz

15 Aralık 2022 Perşembe, 13:14

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde konuştu.

Tony Radakin, dünyanın "dünya düzeninin geleceği için nesiller arası bir mücadeleye" tanık olduğunu söyledi.

Radakin, Batı, Rusya, İran, Kuzey Kore ve Çin arasında yükselen tansiyon nedeniyle "çok tehlikeli zamanlar yaşandığı" uyarısında bulundu.

Radakin, "2022'nin sonu yaklaşırken dört ayrı jeopolitik krizin paralel olarak geliştiği bir dünyamız var. İster (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in cezasızlık hissi, ister İran'ın sorunlu ve istikrarsızlaştırıcı davranışları, ister Kuzey Kore'nin açık düşmanlığı ya da Çin'de otoriterliğin yükselişi olsun..." diye konuştu.

"RUSYA KAYBEDİYOR"

Radakin, şu şekilde konuşmasını sürdürdü:

"Bu zorlukların her biri bir diğeriyle bağlantılıdır ve her biri küresel güvenliği sağlayan, refah ve fırsatların yaşamlarımıza yayılmasını mümkün kılan kuralların sınanmasıdır. Birlikte ele alındıklarında olağanüstü ve derin zorluklardır."

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Radakin, "Putin, dünyayı bölmeye çalışırken farkında olmadan kendisine karşı demokrasilerden oluşan olağanüstü bir koalisyon kurdu. Sonuçta Rusya kaybediyor, dünya kazanıyor, Rusya savaşla ilgili tüm hedeflerinde başarısız oldu ve olmaya devam edecek. Rusya dünya sahnesinde küçülüyor" dedi.

"RUSYA, TOPÇU MÜHİMMATI SIKINTISI YAŞIYOR"

Radakin, Rusya'nın "ciddi bir topçu mühimmatı sıkıntısı" ile karşı karşıya olduğunu, bunun da birliklerinin başarılı saldırı kara operasyonları gerçekleştirme kabiliyetinin "hızla azaldığı" anlamına geldiğini savundu.

Radakin, "Geçen yıldan çıkarılacak en büyük ders, dünya düzeninin geleceği için verilen kuşak mücadelesinin bir parçası olduğumuzun farkına varılmasıdır. İngiltere'ye, "bunun görmezden gelmemesini" tavsiye ettiler. Ülkeler görmezden geldiğinde ne olduğunu gördük. Tiranlar cesaretleniyor. Kuralların çiğnenmesi, ekonomik kargaşa ve küresel güvensizlik bunu takip eder. Bedelini hepimiz ödüyoruz" diye konuştu.