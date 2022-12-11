İngiltere'den Rusya hamlesi: Dünya'da nüfuzunu kırmak için çalışacağız

11 Aralık 2022 Pazar, 11:20

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, dünyanın bazı bölgelerinde "Rus nüfuzunu kırmak" için İngiltere'nin yeni dış politikasına ilişkin konuştu.

James Cleverly, İngiltere'nin; Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler için "uzun vadeli stratejiler" geliştireceğini söyledi.

Cleverly, "Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkeler önümüzdeki on yıllarda dünya ekonomisinde ve dolayısıyla gücünde daha da büyük bir paya sahip olacaklar. Birleşik Krallık'ın önerisi (bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yöneli), ticaret, yatırım, savunma, teknoloji ve iklim değişikliği alanlarındaki çıkarlarını ve Birleşik Krallık'ın güçlü yönlerini temel alacaktır. Güvenli bir altyapı yatırımı kaynağı ile desteklenecektir" dedi.

Stratejik esneklik ve uzun vadeli çalışma göstereceklerini belirten Cleverly, "Dış politikamızın sürekli olarak yarını düşünmesini, ufkun ötesine bakmasını, 10-20 yıl sonrasına bakmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.