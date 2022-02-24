İngiliz bakanın, izahat için çağırdığı Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, izahat için çağırdığı Rusya büyükelçisini odasından kovduğu iddia edildi. Truss ile Rus büyükelçinin görüşmesi 10 dakika sürdü.

AA
24 Şubat 2022 Perşembe, 18:43
İngiliz bakanın, izahat için çağırdığı Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından bakanlığa çağırdığı Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'le görüşmesinin kısa sürdüğü ve büyükelçiyi odasından kovduğu iddia edildi.

Sky News'ın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakan Truss ile Rus büyükelçinin hararetli görüşmesi yaklaşık 10 dakika sürdü.

BAKANLIK KAYNAKLARI: ONU ERKEN KOVDU

Bakanlık kaynakları, "Liz Truss, onu (Rus büyükelçiyi) erken kovdu. Rusya'nın defalarca yalan söylediğini ve uluslararası toplum nezdinde son güvenilirliğini kaybettiğini, kendisinden utanması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Rus Büyükelçi Kelin'in, "olağan propaganda" yaptığını söyleyen kaynaklar, İngiliz bakanın mesajını Kelin'e ilettiğini ve sonrasında kapıyı gösterdiğini kaydetti.

BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Rus Büyükelçi Kelin, ülkesinin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 22 Şubat'ta da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Böylelikle Kelin, bir haftada ikinci kez İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


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