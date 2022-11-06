İngiliz basını Putin'in Macron'u 'Hiroşima' ile tehdit ettiğini iddia etti
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macron'a, 'Hiroşima' hatırlatmasında bulunduğu ve kazanmak için nükleer kullanmaya ihtiyaçları olmadığını söylediği iddia edildi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İngiliz Daily Mail, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde Putin'in, Macron'a nükleer tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.
Putin yaptığı görüşmede Macron'a, "Savaşı kazanmak için büyük kentlere nükleer saldırı düzenlenmemize gerek yok. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları bunun kanıtıdır" dedi.
İngiliz gazeteye demeç veren kaynak, Putin'in ifadesi üzerine "Macron belirgin bir şekilde alarma geçti. Putin'in Kiev'e dokunmadan Ukrayna'nın doğusunda taktiksel bir nükleer silah kullanabileceğine dair en net işaret gibiydi" açıklamasında bulundu
Rus liderin açıklaması, Rus güçlerinin Ukrayna'dan çekilmeye başladığı günlerde gelmesi nükleer silah kullanılma ihtimalinin endişe yarattığı bir dönemde geldi.
Putin, Batılı güçlerin Rus topraklarının "bütünlüğünü" tehlikeye atması halinde "kesinlikle elimizdeki tüm araçları kullanacağız" uyarısında bulunmuş, "Bu bir blöf değildir" diye eklemişti.
Daily Mail, Macron ile Putin arasında geçen görüşmenin 11 Eylül tarihinde gerçekleştiğini belirtti.
Macron 11 Eylül'de Putin'den, Ukrayna'da ateşkes talep etmişti.
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