İngiliz Başpiskopos, atalarının köle sahibi olduğunu itiraf etti

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:18

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:18

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, büyük dedesi James Fergusson'un Jamaika'da köle sahibi olduğunu ve kölelik kaldırıldığında İngiliz hükümetinden tazminat aldığını itiraf etti.

2016 yılında Welby, kendisini yetiştiren Gavin Welby'nin değil, Sir Anthony'nin biyolojik babası olduğunu “şaşkınlıkla” öğrendiğini hatırlattı.

Welby, onun kölelik “kötü ticareti” ile olan bağlantısını “yakın zamanda keşfettiğini” söyledi. Welby, biyolojik babası hayattayken ya da ölümünden sonra mirasından faydalanmadığını da aktardı.

“Anthony ile olan bağımı ne yazık ki ancak 2016 yılında, ölümünden üç yıl sonra keşfetmiş olsam da, üvey kız kardeşim ve onun oğluyla tanışmanın mutluluğunu yaşadım. Jamaika'ya yaptığım son seyahat, Karayipler'deki köleleştirme mirası ve bu kötü ticaretin etkilerinden hala muzdarip olanlara karşı borçlu olduğum sorumlulukla yüzleşmeme yardımcı oldu. Bu alanda yorulmak bilmeden araştırma yapan ve birçoğu köleleştirilmiş insanların torunları olan kişilere teşekkür ediyorum” diyen Welby, şöyle devam etti:

Welby, “Kilise Komiserlerinin kapsamlı ve doğru bir araştırma programına olan bağlılığını yineliyor, arşivlerin bizden önce gelenler hakkında bize genellikle çok kişisel bir şekilde anlatacak çok daha fazla şeyi olduğunu biliyorum. İsa Mesih'in bizi yürümeye çağırdığı yolda ilerlerken, iyileşme, adalet ve onarıma yönelik bu yolculuk için Tanrı'ya şükrediyorum” diye ekledi.

James Fergusson, Winston Churchill'in son özel sekreteri Anthony Montague Browne'un atasıydı.