İngiltere'den İsrail hamlesi: İki bakana yaptırım gündemde

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:57

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, Başbakan'a, İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri destekleyen ve aşırılık yanlısı yorumlar yapan Ben-Gvir ve Smotrich'e yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sordu.

Smotrich'in "Gazze'de 2 milyon insanı aç bırakmanın haklı ve ahlaki olabileceğini savunduğunu" aktaran Davey, Ben-Gvir'in de "Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir genci öldüren yerleşimcilere kahraman dediğini" kaydetti.

Davey, ayrıca, eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın da bu kişilere "yaptırım uygulamayı planladığı" sözlerini aktardı.

Başbakan Starmer, milletvekillinin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Batı Şeria'da ve aynı zamanda bölge genelinde gerçekten endişe verici diğer faaliyetlerle birlikte açıkça korkunç yorumlar olduğu için bunu (yaptırım uygulanması konusunu) değerlendiriyoruz. Gazze'deki insani durum korkunç, ölü sayısı 42 bini aştı ve temel hizmetlere erişim çok daha zor hale geliyor. İsrail sivil kayıpları önlemek, Gazze'ye çok daha fazla miktarda yardım girmesine izin vermek ve Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım ortaklarına etkili şekilde çalışma olanağı sağlamak için mümkün olan tüm adımları atmalı."

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, aşırı sağcı İsrailli iki bakana yönelik yaptırımların "hala görüşüldüğünü" belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor.

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuştu.

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." demişti.

Gazze'ye yakıtın kesilmesi gerektiğini aylardır söylediğini vurgulayan Ben-Gvir, "İsrail'in Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulunmuştu.

Bakan Smotrich de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.