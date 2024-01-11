İngiliz ekonomisini 'Brexit' vurdu: 140 milyar sterlin

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:45

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:45

İngiltere’de başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, Brexit’in ülke ekonomisine etkisiyle ilgili bir rapor hazırlattı. Raporu bu akşam katılacağı Londra hükümet yemeğinde açıklaması beklenen Khan, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından İngiltere ekonomisinin yüzde 6 oranında küçüldüğünü ifade eden Khan, Brexit’in 2023’teki maliyetinin 140 milyar sterlin olduğunu söyledi. 2016'daki referandumda Brexit'e karşı oy kullanan muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Khan’ın hazırlattığı rapora göre bu oran 2035 yılında yüzde 10’a ulaşabilir.

Khan, "Brexit'in işe yaramadığı artık ortada. Brexit'in son versiyonu ekonomimizi aşağı çekiyor ve yaşam pahalılığını artırıyor. Bu durum gıdayı daha pahalı hale getiriyor, hane halkı üzerindeki baskıyı artırıyor. Konaklama, inşaat ve finansal hizmetler gibi başarımız için hayati önem taşıyan sektörler üzerinde devam eden zararlı bir etkiye sahip" dedi.

Öte yandan, Sadiq Khan’ın hazırlattığı rapordaki tahminler Britanya Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) tarafından Kasım 2023’te hazırlanan rapora kıyasla yüksek kaldı. Rapora göre Brexit’in ülke ekonomisine maliyetinin 2035 yılına kadar yüzde 5-6 oranında olması bekleniyor.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılmaya karar vermiş, Ocak 2020'de ise AB'den resmi olarak ayrılmıştı.