İngiliz hükümeti basını yalanladı: 'Türkiye ile güçlendirilmiş göç ortaklığı ilan ettik'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:52

Güncelleme: 02.02.2024 - 18:04

İngiliz hükümeti, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'da yer alan "İngiliz hükümetinin, mültecileri Türkiye'ye gönderme planı, içişleri bakanlığının raporu ile çöktü. Bakanlık, Türkiye'nin insan hakları endişeleri nedeniyle göçmenleri geri göndermek için güvenli bir ülke olmadığını açıkladı" haberini yalanladı.

Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Sunak'ın Resmi Sözcüsü, The Times gazetesinde servis edilen haberi "Türkiye ile güçlendirilmiş bir göç ortaklığı ilan ettik" açıklamasında bulunarak yalanladı.

Sözcü, "İnsanları Türkiye'ye geri gönderiyoruz ve gönderebiliriz. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki düzenlemelerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadesinde bulundu.

"Geçen yaz Türkiye ile güçlendirilmiş bir göç ortaklığı ilan ettik" açıklamasında bulunan sözcü, "Resmi geri dönüş anlaşmaları, elimizdeki pek çok araçtan sadece bir tanesidir" diye konuştu.

Sözcü, "güçlendirilmiş göç ortaklığının kapsamı" konusunda bilgi vermedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YAKIN STRATEJİK ORTAK

İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise, konuya ilişkin "Uluslararası işbirliği yasadışı göçle mücadelede çok önemli bir rol oynamaktadır ve İngiltere ile Türkiye, geleceğe odaklı bir ilişkiye sahip yakın stratejik ortaklardır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca, "Bir bireyin İngiltere'de bulunmaya yasal hakkı olmadığı durumlarda, bu kişiyi kendi ülkesine geri göndermeye çalışacağız. Koruma talepleri, uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak her bireyin kendi esasına göre değerlendirilir; zulüm veya ciddi zarar görme riski altında olduğu tespit edilen hiç kimse iade edilmeyecektir" dedi.

The Times gazetesinin İngiltere İçişleri Bakanlığı raporuna dayandırılarak servis edilen haberinde "İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin ardından sunulan raporda Türkiye, 'genel olarak güvenli olma kriterlerini karşılamayan bir devlet' olarak tanımlandı" ifadesi yer almıştı.