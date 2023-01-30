İngiliz hükümeti Grenfell yangınındaki eksiklerini kabul eti

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:52

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:52

İngiltere'de 2017'de 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell yangını ile ilgili İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanı Michael Gove, açıklamalarda bulundu.

Gove, inşaat yönetmeliklerindeki eksikler ve yönetmeliklerin müteahhitler tarafından istismar edilmesi nedeniyle Grenfell yangınında hükümetin eksiklikleri olduğunu ve kısmen sorumlu olduğunu aktardı.

Gove, inşaat yönetmeliklerinin vicdansız insanların trajediye yol açacak şekilde istismar etmesine izin verecek kadar hatalı ve belirsiz olduğunu aktararak, "Grenfell'e ne olduğuna bakarsanız, birçok faktör olduğunu düşünüyorum. Ancak evet, hükümetin toplu olarak bazı sorumluluklar alması gerekiyor dedi. İhmalkar bir sistemi yönetmekle onu aktif olarak istismar etmek arasında fark olduğunu aktaran Gove, "Yapı düzenleme sisteminin doğru olmadığı inkar edilemez bir durum" dedi.

Grenfell yangının korkunç bir trajedi olarak nitelendiren Gove, en tehlikeli binaları, 18 metreden uzun olanları güvenli hale getirmenin önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, çok fazla güvenli olmayan binanın hala iyileştirici çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İNGİLTERE'DEKİ EN ÖLÜMCÜL KONUT YANGINI

Başkent Londra'nın batısında yer alan 23 katlı sosyal konut bloğu olan Grenfell Tower'da Haziran 2017'de bir dairedeki buzdolabında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yangın çıkmış, binanın dış cephesine sonradan monte edilen yanıcı özellikteki kaplama sistemi yangının hızla büyümesine neden olmuştu.

Yangında 72 kişi hayatını kaybederken, yangının ardından kamu soruşturması başlatılmıştı.

Grenfell'in yenilemesinde ve idaresinde çok sayıda hatanın bulunmasını sağlayan soruşturma ile yüzlerce binanın benzer kaplamalara sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu yangın ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de bir konutta çıkan en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçmişti.