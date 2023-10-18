Türk Yahudi Toplumu'ndan İsrail'e sert tepki
Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalayarak sivilleri katletmesine tepki gösterdi.
Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in saldırılarına sert tepki göstererek bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! “Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."
Açıklama :— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) October 18, 2023
Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz!
“Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan…
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