Türk Yahudi Toplumu'ndan İsrail'e sert tepki

Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalayarak sivilleri katletmesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:54
Türk Yahudi Toplumu'ndan İsrail'e sert tepki
Abone Ol google-news

Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in saldırılarına sert tepki göstererek bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! “Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."


Türk Yahudi Toplumu israil

İlgili Haberler

LeMan’dan çok konuşulacak İsrail kapağı

LeMan’dan çok konuşulacak İsrail kapağı
İslami Cihad örgütünden İsrail'e yalanlama

İslami Cihad örgütünden İsrail'e yalanlama
Hadise, Şahan Gökbakar, Tarkan, Pınar Deniz... Sanat camiasında İsrail'e tepki

Hadise, Şahan Gökbakar, Tarkan, Pınar Deniz... Sanat camiasında İsrail'e tepki

En Çok Okunan Haberler