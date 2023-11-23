İngiliz kütüphanesi çalışanlarının verileri sızdırıldı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:47

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:47

İngiliz kütüphanesine, 31 Ekim günü siber saldırı gerçekleştirildi ve kütüphanenin internet sitesinin bir ay boyunca kapalı kalmasına neden oldu.

Sosyal medyada siber saldırıya ilişkin açıklama yapan İngiliz kütüphanesi, "Fidye yazılımı saldırısı olduğu doğrulandı. Bazı verilerin sızdırıldığının farkındayız. Çalınan veriler, dahili insan kaynakları dosyalarımıza ait gibi görünüyor" açıklamasında bulundu

Fidye yazılım grubu Rhysida'nın saldırının arkasında olduğu iddia edilirken, çalışanlara ait verilerin açık arttırmayla satılacağı öne sürüldü. Öne sürülen iddiaya göre, siber çete, pasaport taramalarını da içeren veriler için fiyatın 20 Bitcoin (yaklaşık 21.6 Milyon TL) olduğunu ifade etti.

"Kullanıcılarımızın verilerinin tehlikeye atıldığına dair hiçbir kanıt yok" açıklamasında bulunan kütüphane, açık artırmada satılan verilerin çalışanlara ait olduğunu doğrulayamadığını belirtti.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) sözcüsü, olayın "etkisini tam olarak anlamak" için kütüphane ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sözcü, "Fidye yazılımları İngiltere'nin karşı karşıya olduğu en önemli siber tehdittir ve tüm kuruluşlar, ağlarını korumak için sağlam savunmaları nasıl uygulamaya koyacaklarına dair tavsiyelerimizi izleyerek riski en aza indirmek için acil adımlar atmalıdır" dedi.