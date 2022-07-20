İngiliz medyasında Erdoğan’ın Putin’i bekletmesi gündem oldu: 'Bekleterek garip bir durum yaşattı'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:10

İran'ın başkenti Tahran'da Astana Üçlü Zirvesi kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği görüşme gerçekleşti.

Zirvede açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Suriyelilerin topraklarına huzurla, güvenle onurlu dönüşü temin edilmelidir" açıklamasını yaparken; "Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hâlâ gerçekleşmemiştir. İdlib'deki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir” şeklinde konuştu.

PUTİN: GÖRÜŞMELERİN İLERLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise “Üçlü görüşmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım” ifadesini kullandı.

DİKKAT ÇEKTİ

Üçlü zirvenin yanı sıra liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu görüşmeler arasında en akılda kalıcı olanı Erdoğan ile Putin arasında olandı. Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk konumunu sağlamlaştırmak isteyen ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmayan ve aynı zamanda Ukrayna’ya desteğini açıklayan Erdoğan, Putin ile görüşmesine geç katıldı.

Toplantı saatinde kameraların karşısına geçen Putin, Erdoğan’ı beklemek zorunda kaldığı ve garip bir durumda yaşandı.

İNGİLİZ MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

Putin’in dün paylaşılan görüntüleri hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu… İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, “Tahran’daki görüşmelerden önce Erdoğan, Putin’i bekleterek garip bir durum yaşattı” başlığını kullanırken, “Rusya Devlet Başkanı, fotoğraf makinelerinin deklanşör sesleri eşliğinde ayakta tek başına kaldı. Bu onun normalde diğer dünya liderlerine yaptığı bir uygulamaydı” ifadelerine yer verdi.

Gazete, “Putin, bir dizi gazeteci önünde Erdoğan’ı beklerken garip bir duruma düştü. Çekilen fotoğraflarda Putin’in el ve ayaklarıyla ufak hareketler yaptığı ve yüzünü de rahatsız olduğunu belli ederek şekilden şekle soktuğu görülüyor. Bu durum sonunda Erdoğan gelene kadar yaklaşık 1 dakika sürüyor” yorumunu yaptı.

Gazete, 2020’de Moskova’da yaşananların ardından Erdoğan’ın intikam aldığı yorumunu yaparken, “Bu durum dünya liderlerini kasten planlı toplantılara saatlerce geç gelerek bekleten Putin için garip bir durumdu. Putin, hızlıca görüşme odasına geldi ve Erdoğan’ın da aynısını yapacağını düşünüyordu fakat deklanşör sesleriyle yalnız başına kaldı” ifadesine yer verdi.

GEÇMİŞTEKİ OLAY ANIMSANDI

Akıllara, İdlib için ateşkes mutabakatının çıktığı görüşme öncesi Putin'in, Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla beklettiği geldi.

Görüntülerde Erdoğan'ın beklemekten yorulduğu ve bir yere oturduğu görülmüş ve Türk heyetine yapılan hareket sosyal medyada büyük tepki çekmişti.