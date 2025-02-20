İngiliz siyasetçilerden Türkiye'ye mektup: 'Türkmen, işçilerin haklarını savundu'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:27

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:27

İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri, bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ile Lordlar Kamarası üyesi Barones Christine Blower, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne bir mektup göndererek, bir sendikacının, sendikal örgütlenme faaliyeti nedeniyle tutuklamasının kabul edilemez olduğunu belirttiler.

Evrensel'de yer alan habere göre söz konusu mektupta, Türkmen'in bir sendikacı olarak işçilerin haklarını savunduğu hatırlatıldı ve hukuksuz bir şekilde baskıya maruz kaldığı vurgulandı.

"SENDİKAL HAKLARA YÖNELİK APAÇIK BİR SALDIRI"

Mehmet Türkmen'in defalarca gözaltına alınmasının temel sendikal haklara yönelik apaçık bir saldırı olduğu vurgulanan mektupta ayrıca, Türkmen'e yöneltilen suçlamaların, "işçi sınıfını sindirmeye dönük tehlikeli bir mesaj taşıdığı" da ifade edildi.

Mektupta, "Çalışma hürriyetini ihlal ve suç işlemeye teşvik suçlamaları aslında işçileri sömürüden korumak isteyen herkesi sindirme girişimidir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de sendikal harekete dönük baskıların giderek arttığı ve bunun kabul edilemez olduğu ifade edilen mektupta ayrıca, Erdoğan hükümetine Mehmet Türkmen'in serbest bırakılması, hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi; işçilerin örgütlenme haklarına saygı gösterilmesi ve sendikal faaliyetlerin engellenmemesi çağrısı yapılıyor.

BASINDA DA YER BULDU

İngiltere'de işçilerin politik mücadele tarihinde önemli bir yeri bulunan The Morning Star gazetesi, grevdeki işçilerin mücadelesine ve sendikacı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına sayfalarında yer verdi.

Gazete Türkmen'in sadece iki gün içinde ikinci kez gözaltına alındığını ve tutuklandığını yazdı. Haberde ilk gözaltının, düşük ücretler nedeniyle protesto edilen bir patronun şikâyeti üzerine gerçekleştiği vurgulandı.

Gazete serbest bırakıldıktan kısa süre sonra sendika binasında işçilerle bir aradayken ikinci kez gözaltına alınan Türkmen'in şu sözlerini aktardı: "Patronların talebiyle tekrar gözaltına alınıyorum. Geri döneceğim, mücadele devam ediyor!"

Gazete ayrıca BİRTEK-SEN'in, "Baskılarla, tehditlerle bizi yıldıramazsınız! Tüm işçileri, özellikle Başpınar'dakileri sendikamız çatısı altında birleşmeye çağırıyoruz. Sendikalaşmanın temel bir hak olduğunu size öğreteceğiz!" şeklinde açıklamasını da okuyucularıyla paylaştı.

Haberde ayrıca Gaziantep'teki 20 fabrikada yaklaşık üç bin işçinin, ücret artışı talebiyle çıktıları grevin devam ettiği vurgulandı.

KONFEDERASYON AÇIKLAMA YAYINLADI

Öte yandan, haftalık Sosyalist dergiler de Türkmen'in tutuklanmasına yönelik haberlere yer vererek, Türkmen'in serbest kalması gerektiğini yazdı.

İngiltere'deki en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan ve yaklaşık 6 milyon işçiyi temsil eden İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) de dün bir açıklama yapmış ve Mehmet Türkmen'in serbest bırakılmasını istemişti.

Öte yandan Ulusal Eğitim Sendikası (NEU), bazı kamu sendikaları ve Haringey Sendikalar Şubeler Platformu da, Türkiye Londra Büyükelçiliğine mektup yazarak, Mehmet Türkmen'in sendikal faaliyetleri nedeniyle tutuklamasını protesto ederek serbest bırakılmasını talep etti.