İngiliz siyasetinde cinsel taciz ve zorbalık: Vakaların yarısında sarhoşluk etkisi
İngiltere’de milletvekillerine yönelik taciz ve zorbalık şikayetlerini inceleyen "Bağımsız Uzman Paneli", soruşturulan vakaların yarısında alkolün etkili olduğunu açıkladı.
İngiltere’de milletvekillerine yönelik taciz ve zorbalık şikayetlerini inceleyen "Bağımsız Uzman Paneli", parlamentodaki alkol tüketimiyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.
Rapora göre, soruşturulan vakaların yarısında alkolün etkili olduğu belirlendi.
Panel, milletvekillerine yönelik cinsel taciz, zorbalık ve suistimal iddialarının önemli bir kısmında şüphelilerin sarhoş olduğunu tespit etti.
Raporda, alkolün etkisiyle milletvekillerinin profesyonel ve sosyal sınırları bulanıklaştırdığı, güçlerini suistimal ettikleri ve uygunsuz davranışlarda bulundukları vurgulandı.
RAPORDA MİLLETVEKİLLERİ UYARILDI
Panel, yayınladığı raporda milletvekillerine açık bir uyarıda bulundu.
Parlamento içinde veya dışında, hangi bağlamda olursa olsun her türlü cinsel davranış öncesinde açık rıza alınması gerektiği ve rızanın asla "varsayılamayacağı, ima edilemeyeceği veya zorlanamayacağı" vurgulandı.
Panelin dikkat çektiği olaylardan biri, eski Muhafazakâr Parti Milletvekili Aaron Bell hakkında yapılan soruşturmaydı.
Rapora göre, Bell, Strangers adlı barda bir genç çalışanın "beline, kalçasına ve poposuna" rızası olmadan dokundu. Soruşturma sırasında Bell’in "olayın detaylarını hatırlamadığını" ve "açıkça sarhoş" olduğunu kabul ettiği belirtildi.
PARLAMENTODAKİ İÇKİ KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİLİYOR
Bu gelişmeler, parlamentodaki içki tüketimi ve içki kültürüne dair süregelen endişeleri yeniden gündeme getirdi.
Avam Kamarası'ndaki Strangers bar, daha önce milletvekillerinin karıştığı olaylar nedeniyle bir ay kapalı kalmış, ardından kameralar ve yeni güvenlik önlemleriyle yeniden açılmıştı.
Ayrıca, bar personeline "spiking" (içeceğe madde ekleme) farkındalık eğitimi verilirken, içecekleri korumak için özel kapakların dağıtımına başlandı.
Panelin raporu, parlamentodaki alkol kültürüne yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesi gerektiğine dair çağrıları güçlendirirken, milletvekillerine yönelik etik kuralların sıkılaştırılması gerektiği yönünde tartışmaları yeniden alevlendirdi.
ÖNE ÇIKAN VAKALAR
- Michael Fallon'un istifası (2017): Dönemin Savunma Bakanı Michael Fallon, bir kadın gazetecinin dizine uygunsuz şekilde dokunduğu iddialarının ardından istifa etti. Fallon, makamının gerektirdiği yüksek standartların altında kaldığını kabul etti.
- Aaron Bell'in taciz iddiaları (2024): Eski Muhafazakâr Parti milletvekili Aaron Bell, parlamentonun Strangers Bar'ında bir kadına rızası olmadan dokunduğu gerekçesiyle kınandı. Soruşturma sırasında Bell, olay anında sarhoş olduğunu ve gecenin detaylarını hatırlamadığını belirtti.
- William Wragg hakkındaki iddialar (2024): Eski Muhafazakar Parti Milletvekili William Wragg'in, Westminster'da genç erkek çalışanlarla uygunsuz ilişkiler kurduğu ve grup seks partileri organize ettiği iddiaları ortaya atıldı.
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