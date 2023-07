Ünlü İngiliz müzik grubu 'The Prodigy’nin İstanbul konseri iptal oldu

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:10

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:24

Sırbistan merkezli Honey Comb Live Türkiye organizasyonuyla 23 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alması planlanan The Prodigy’nin konseri iptal oldu.

Bilet sahiplerine "23 Temmuz saat 21:00’da, Sahne KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşmesi planlanan “The Prodigy 2023” etkinliği iptal edilmiştir. Biletiniz iptal edilerek ücret iadeniz yapılacaktır" mesajı gönderildi.

Son istanbul konserini 2004'te veren Prodigy, 29 Haziran 2013'te vermeyi planladıkları İstanbul konserlerini de iptal etmişti.

Elektronik müzik türüne dahil edilmesine karşın farklı türlerde de kayıtlar yapmasıyla bilinen grup, 1989'da Liam Howlett tarafından "Moog Prodigy" adıyla kuruldu.

Daha sonra adını "The Prodigy" olarak değiştiren grup, "Firestarter", "Smack My Bitch Up", "Voodoo People" gibi eserleriyle tanınıyor.

Vokalist Keith Flint'in 2019'da ani ölümüyle turnelere ara veren grup, uzun yıllar sonra "The Prodigy Black on Tour" projesi kapsamında yeniden dünya turuna çıkma kararı aldı.