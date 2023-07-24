İngiliz yazar, Taliban'dan kurtuluş hikayesini anlattı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 12:08

İngiliz yazar Jere Van Dyk, 2008'de Taliban tarafından yakalanıp Afganistan ve Pakistan arasındaki bir bölgede 45 gün boyunca hapsedildiğini ve buradan nasıl kurtulduğunu anlattı.

Daily Star'ın aktardığına göre, 45 gün süren "çileli" rehin günlerinden bahseden Jere Van Dyk, "sahte infazlara" katlanmak zorunda bırakıldığını, ancak cesaretini toplayıp "katilinin gözlerinin içine bakmayı başardığını" söyledi.

Van Dyk, yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kaçırıldığınızda ve gözleriniz bağlandığında olan şey, her şeyin aniden ilkel bir şekilde değişmiş olmasıdır. Öleceğimi biliyordum, beni öldüreceklerini biliyordum, kafamı keseceklerini biliyordum ve siz bunu kabul ediyorsunuz. Yapabileceğim hiçbir şey yok, sadece bunu belli bir saygınlıkla yapmak zorundayım. Her şey kadar, hatta daha fazla öğrendiğim şey, acının ne kadar süreceği, ölmeden önce ne kadar süreceği. Endişelendiğiniz tek şey bu."

"İÇİMDEN 'İŞTE ŞİMDİ ÖLDÜM' DEDİM"

Van Dyk, 2007 yılının sonlarında Times Books'la yaptığı bir anlaşma uyarınca, yabancılara yasak olan ve haritada boş bir alan olarak görülen, El Kaide ve Taliban'ın karargâhı olduğu öne sürülen Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Aşiretler Bölgesi'ne (FATA) gitmişti.

İki koruması ve bir iş arkadaşıyla birlikte yolda giderken Taliban mensupları tarafından yakalanmasına ilişkin konuşan Van Dyk, "Vadiye girerken kafamı kaldırdım ve bir kayanın arkasında siyah bir belirti gördüm ve içgüdüsel olarak bunun bir keçi ya da kara koyun olmadığını anladım" dedi.

Van Dyk, "Sonra midemde bir çukur oluştuğunu hissettim, her yanımı korku kapladı ve sonra birden o siyah renk belirdi, siyah sarıklı bir adam tüfeğini havaya kaldırarak ayağa kalktı. Yaklaşık 12 adam geldi, dağıldılar, aşağı inin diye bağırarak bu yoldan aşağı koştular. Ben içimden 'işte şimdi öldüm' dedim" diye konuştu.

"BAŞIMIN KESİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Taliban militanlarının, kendisinin Afgan olmadığını anlayıp gözlerinin bağlandığını ve yanındakilerle birlikte bir tepeye çıkarıldığını aktaran Van Dyk, "Gözleriniz bağlandığında tüm güç ve bağımsızlık hissinizi kaybedersiniz. Tamamen gözlerinizi bağlayanların insafına kalmışsınızdır. Babamı, erkek ve kız kardeşimi düşündüm, annem ölmüştü. Sonra şakağıma bir tüfek dayadılar. Kendi aralarında konuştuktan sonra tüfeği kaldırdılar. Mezbahada kesilmeyi bekleyen bir koyun gibiydim" dedi.

Ardından bir arabaya bindirilerek, birkaç saat dolaştırıldığını ve sonunda sonunda yine bir dağın tepesine götürüldüğünü anlatan Van Dyk, burada "başının kesileceğini düşündüğünü" kaydetti.

Zorlu rehin günlerinde sahte infazlarla karşı karşıya kaldığını belirten Van Dyk, yaşadığı bir sahte infaz olayından bahsederek, "Odada 20 kişi vardı. Bana, kendi kameramı elimden alarak 'bunu nasıl açacağım' dedi. Bana doğru kamerayı itti. Ne olacağını biliyordum ve 'oh, beni filme almak üzeresiniz ve kendi infazımı filme almanıza yardım etmemi istiyorsunuz' diye yakındım" ifadelerini kullandı.

"KATİLİMİN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMA CESARETİ GÖSTERDİM"

Odada, bir Taliban militanı tarafından yine kendisinin başına silah doğrultulduğunu ve arkasındaki bir militanın da büyük bir bıçak çıkardığını dile getiren Van Dyk, kolunu kaldırır kaldırmaz indirdiklerini söyledi.

Van Dyk, "O anda o gece hayatımın en kötü gecesiydi, aynı zamanda belki de hayatımın en iyi gecesiydi. Demek istediğim, katilimin gözlerinin içine bakma cesaretini gösterdim, çünkü adam bana baktı, bakmaya devam etti ve savaşmaya istekli olduğumu biliyordum" diye konuştu.

Van Dyk, 1,5 milyon dolarlık fidye girişimi ve esir takasının ardından, rehin alınmasından altı buçuk hafta sonra serbest bırakıldı.

Taliban tarafından rehin alındığı günleri kaleme döken Van Dyk, yaşadığı tüm olayları "Esir: Taliban'ın Tutsağı Olarak Geçirdiğim Zaman" adlı kitabında yazdı.