Afganistan: Kadınların zindanı

07 Temmuz 2023 Cuma

Afganistan hiç kuşkusuz kadınlar ve çocuklar için dünyanın en kötü ülkesi.

Taliban rejimi gerici siyasetini daha derinleştirerek dünyaya meydan okuyor. Bu hafta Afganistan’ın “Ahlaksızlığı Önleme ve Erdem Yayma Bakanlığı”, ülkedeki tüm güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılması emrini verdi. Kadınları kamusal alandan silmek için yasaklanan hamamlar, parklar, spor salonlarına güzellik salonlarının eklenmesi Taliban’ın kadın bedeni üzerinden yürüttüğü köktendinci politikanın bariz göstergesi.

Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana özellikle kadınları ve kız çocuklarını hedef alan ortaçağ siyaseti, kadınların temel hak ve özgürlüklerini dini gerekçelerle ortadan kaldırıyor. Geçen yıl Taliban rejimi kız çocuklarının gittiği liseleri kapatmış ve kadınların üniversite eğitimini engellemişti. Bu kararla birlikte ülkede kadınlar için resmi eğitim, fiili olarak yasaklanmış durumda.

Nisan ayında Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan’da görev yapan kadın BM personeline çalışma yasağı getirildiğini açıklamıştı. Bundan birkaç ay önce Taliban, kadınların yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarını yasaklamış, ülkede faaliyet gösteren üç yardım kuruluşu Save The Children, Norveç Mülteci Konseyi ve CARE International, ülkedeki programlarını askıya almıştı.

AÇLIK AKUT SEVİYEDE

Dış yatırıma bağımlı Afganistan ekonomisi büyük kriz içinde ve bunun cezasını en çok kadınlar ve çocuklar çekiyor. Ülkedeki açlık ve kıtlık akut düzeyde. Afgan aileler yemek alabilmek için ya organlarını ya da kız çocuklarını satmak durumunda kalıyorlar. Afganistan’daki haberlere göre 5 yaşındaki kızını 1000 sterline satan aileler var. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü Afganistan genelinde yetersiz beslenme merkezlerine hasta kabul oranının 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 arttığını açıklamıştı. Pek çok çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi merkezlerine yatırılmak zorunda kalıyor.

TALİBAN’IN İNSANLIK SUÇU

Afganistan’da kadınlar 1996’dan ABD’nin 2001’deki işgaline kadar Taliban yönetimi altında olduğu gibi bugün de sert şeriat kuralları altında yaşamak zorunda. Ülkede kadınların sadece gözlerini gösterecek şekilde kapanmaları, 72 kilometreden uzun mesafeyi ancak erkek bir akraba eşliğinde yolculuk etmeleri gerekiyor. Taliban, şeriat kurallarına uymayan kadınlara halka açık şekilde kırbaç cezalarına geçen yıl başlamıştı. Ülkede kadın hakları savunucuları ise hapse atılıyor, tecavüze uğruyor ve erkeklere köle olmaya zorlanıyor. Taliban rejimi altında kadınlara ve çocuklara karşı sistematik insanlık suçu işleniyor.