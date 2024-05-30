İngiliz yerleşimcilerin Kuzey Amerika yolculuğu: 'Köpek etiyle hayatta kaldılar'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:52

Güncelleme: 30.05.2024 - 15:52

American Antiquity dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bugün ABD’nin kuzey doğusunda bulunan ve 17. yüzyılın başlarında İngiltere’ye bağlı bir sömürge olan Jamestown’da yaşayan köpeklerin genetik soylarını inceledi ve sömürge Amerika'sına dair yeni bilgiler ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Jamestown yerleşimcileri tarafından kesilip tüketilmiş 6 köpeğe ait iskelet kalıntıları buldu.

Araştırma, 1609-1610 kışında yaşanan ve Açlık Zamanı olarak bilinen dönemi konu aldı. Sert hava koşulları, komşu kabilelerle yaşanan çatışmalar, kötü hasat ve erzak eksikliğiyle boğuşan Jamestown kolonisi, şiddetli açlık nedeniyle çökmeye çok yaklaşmıştı.

Görünüşe göre, köpek eti yiyecek başka bir şey bulunamadığı için tüketildi.

YENEN KÖPEKLER, AMERİKA YERLİSİYMİŞ

Başlangıçta, Avrupalılar, köpekleri çeşitli görevlerde kullanmak için Amerika'ya getirdi ve yerli köpeklerle etkileşime geçmelerini engelledi.

Araştırmada, bulunan 6 köpek iskeletinin genetik analizine göre, İngiliz yerleşimcilerin yalnızca Kuzey Amerika kökenine sahip köpekleri yediği ortaya çıktı.

Baş araştırmacı Iowa Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Ariane E. Thomas, makalede şunları belirtti:

”Jamestown köpeklerinin soyu, bugün ağırlıklı olarak Avrupalı köpeklerden oluşuyor. Diğer genetik araştırmalar, sömürge döneminde, Yerli köpek soyunun, Avrupalı köpek soyları tarafından neredeyse tamamen değiştirildiğini gösterdi.”

YERLİ KÖPEKLERİN SOYU KURUDU

Bu bilgiler ışığında, bugün Jamestown’da bulunan köpeklerin çoğunlukla Avrupa kökenli köpekler olduğu ve yerli köpeklerin muhtemelen İngiliz yerleşimciler tarafından tüketildiği fikri ortaya atıldı.

Modern toplumlarda köpek eti yemek, tabu olarak kabul edilse de İngiltere ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde kıtlık dönemlerinde köpek yemek sıkça görülen bir davranıştır.

Bu davranış; Jamestown sakinlerinin, ihtiyaç duyduklarında köpek eti tüketen diğer İspanyol, İngiliz ve Fransız sömürgeciler gibi davrandıklarını ortaya kondu.