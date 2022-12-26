İngilizler, süpermarketlere ateş püskürdü: Bozuk hindiler, Noel yemeğimizi mahvetti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:08

İngiliz vatandaşları, ülkenin ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ve dördüncü büyük süpermarket zinciri Morrisons firmalarına ateş püskürdü.

Vatandaşlar, marketten aldıkları hindilerin Noel yemeklerini "mahvettiğini" belirterek, hindilerin "çürümüş ve bozulmuş" olduklarını söylediler.

The Sun'un aktardığına göre, sosyal medya platformlarından bozulmuş hindilerin fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, Sainsbury's tepki dolu yorumlarda bulundu.

Bir İngiliz vatandaşı, sosyal medyadan satın aldığı hindinin fotoğrafını paylaşarak, "Sainsbury'den aldığım hindiyi doldurmak ve Noel yemeğine hazırlamak için buzdolabından yeni çıkarmıştım ki hindi leş gibi kokuyordu! Kokunun geçip geçmeyeceğini görmek için 15 dakika bekledim ama daha da kötüleşti. En önemli parça olacağı düşünüldüğünde çok hayal kırıklığı yarattı" paylaşımında bulundu.

Fotoğraf: The Sun

Bunun üzerine Sainsbury's sözcüsü paylaşıma yorumda bulunarak, "Bozulmuş hindi için çok üzgünüm. Bize bir mesaj gönderip adınızı, adresinizi ve e-postanızı teyit edebilir misiniz lütfen? Konuyla ilgileneceğim" yanıtını verdi.

"TALİHSİZ BİR NOEL YEMEĞİ DENEYİMİ"

Bir Morrisons müşterisi de hindisinin bozulduğunu fark ettikten sonra "talihsiz bir Noel yemeği deneyimi" yaşadığını belirterek, "Morrisons gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu sabah hindi siparişi vermek için yemeğimi açtım ve bozuk çıktı" yorumunda bulundu.

Fotoğraf: The Sun

Morrisons sözcüsü, gelen tepkilerin ardından The Mirror'a verdiği demeçte, "Kalite kontrol ekibimiz tüm ürünlerimizi tadım testinden geçiriyor. Hindilerimizi Noel dönemi boyunca yüksek kalite ve güvenlik standartlarımıza göre tat testine tabi tutuyoruz, sıkı standartlarımız, prosedürlerimiz ve testlerimiz var. Müşterilerimizden gelen her türlü şikâyet, müşterilerimizi memnun etmek ve yüksek kalite standartlarımızı karşıladığımızdan emin olmak için tedarikçilerimizle birlikte kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır" dedi.