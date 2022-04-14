İngiltere, 2 Rus oligarkın 10 milyar sterlin değerindeki varlığını dondurdu

14 Nisan 2022 Perşembe, 19:29

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tenenbaum ve Davidovich'e yönelik alınan yaptırım kararıyla, şubattan bu yana yaptırım uygulanan Rus oligark, aile üyesi ve ortak sayısının 106'ya ulaştığı belirtildi.

"Bu (yaptırım kararı), bu varlıkların Rusya'ya iade edilmesini ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini finanse etmek için kullanılmasını önleyecek" ifadesine yer verilen açıklamada, Davidovich'e seyahat yasağı da getirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, hükümetin söz konusu yaptırım kararıyla, bu ikiliyle bağlantılı 10 milyar sterlin değerinde olduğu tahmin edilen varlıklarının dondurulduğunu ve bunun "İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi" olduğunu vurguladı.

Truss, "Putin, Ukrayna'da başarısız olana kadar yaptırımlara devam edeceğiz. Hiçbir şey ve hiç kimse masanın dışında değil." ifadesini kullandı.

İngiltere, dün de AB'yle koordineli olarak Ukrayna'nın Rusya destekli yasa dışı ayrılıkçı bölgelerini destekleyen 178 kişiye yaptırım kararı almıştı.