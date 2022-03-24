Rus oligarkların Polonya'daki 33 milyon 700 bin Euro'luk mal varlıkları donduruldu
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus oligarkların ülkedeki 33 milyon 700 bin Euro'luk değerindeki mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.
Maliye Bakan Yardımcısı Sebastian Skuza, Polonya'da mal varlığı bulunan Rus oligarklara yönelik atılan adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.
Skuza, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından atılan adımlar kapsamında Rus oligarklara ait 33 milyon 700 bin Euro değerindeki mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.
Polonya'nın faaliyetlerin şuanda mal varlıklarının sadece dondurulması olduğunu vurgulayan Skuza, Rus varlıklarına el konulmasına olanak sağlayacak anayasa değişikliğiyle ilgili bakanlar kurulunda mutabakat sağlandığını ve yakın zamanda meclise sunulacağını söyledi.
Öte yandan, 21 Mart'ta, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusların ülkedeki mülklerine el konulması ve Rusya'da faaliyet yürüten işletmelere daha fazla vergilendirme getirilmesi ile ilgili bir anayasa değişikliği paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
Morawiecki, ayrıca, meclis grup başkanlarıyla yaptığı toplantıda, muhalefet milletvekillerini de değişiklik teklifine destek vermeye davet etmişti.
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