İngiltere Başbakanı aşırı sağcı şiddete karşı harekete geçti: "Müslüman toplumlara yönelik saldırılar..."

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:28

Starmer, ülkede aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu sabah Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenlediklerini bildirdi.

Başbakan Starmer, toplantıyı son birkaç gündür yaptıkları çalışmalardan dolayı polise teşekkür etmek, yaralanan polis memurlarına ve aşırı sağın akıl almaz haydutluğundan etkilenen toplumlara desteğini ifade etmek için fırsat olarak kullandığını bildirdi.

COBRA toplantısında bir dizi kararının da alındığını aktaran Starmer, öncelikle uzman kamu görevlilerinden oluşan daimi bir ordu oluşturulacağını ve böylelikle bu tarz olaylarla başa çıkmak için ihtiyaç duyulan yerlerde yeterli memura sahip olacaklarını kaydetti.

"YARGILAMA SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Starmer, ikinci olarak yargılama sürecini hızlandıracaklarını kaydederek, halihazırda yüzlerce kişinin gözaltına alındığını ve bazılarının bu sabah mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

Başbakan Starmer, son olarak, ceza hukukunun gerçek hayatta olduğu kadar internette de geçerli olduğu konusunda kesinlikle net olduğunu ve bu yaklaşımın benimsendiğinden de emin olduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcıların sokak olayların "protesto değil, tamamen şiddet" olduğunu vurgulayan Starmer, "Camilere ya da Müslüman toplumlara yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki "Masjid-e Anwaar-e Madinah" Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine yol açarken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.