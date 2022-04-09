İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.
Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi.
"BAŞ BAŞA GÖRÜŞME"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Andrij Sybiha, Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak "baş başa görüşme" yaptıklarını ifade etti. Sybiha, "İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir" dedi.
Johnson'ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.
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