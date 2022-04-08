Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi bağışladı. Açıklama, Başbakan Eduard Heger'den geldi. Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.
Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya’nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.
"Slovakya’nın Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya’nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.
ÇEKYA'DAN SONRA EN BÜYÜK YARDIM
Geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyet, Ukrayna lideri Zelenkski'nin yardım çağrısına cevap göndererek T-72 ve zırhlı piyade araçlarını sağlayarak Ukrayna'ya tank göndermişti. Savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya ilk defa bir NATO üyesinin tank gönderdiği öğrenilmişti.
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