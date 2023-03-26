Kral Charles'a taç töreni öncesi sokağa çıkma yasağı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 17:30

Britanya Kralı III. Charles, 6 Mayıs'taki taç giyme törenine dinç çıkmak için kendine sokağa çıkma yasağı koydu.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Kraliyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kral III. Charles, 5 Mayıs'ta 18.00'dan sonra herhangi bir resmi göreve katılmayarak dinlenecek.

Adı açıklanmayan bir kaynak şöyle konuştu:

Kral'ın sebep olduğu bazı lojistik zorluklar yaşandı. Kendisini yorar diye akşam hiçbir şey yapmak istemiyor. Parti verilmeyecek.

74 yaşındaki Kral'ın "işkolikliğiyle bilindiğini" söyleyen başka bir kaynak, Kral Charles'ın törenden önce dinlenmesini "epey mantıklı" diye niteledi.

Öte yandan Kral III. Charles, 5 Mayıs akşamı dinlenmeyi planlasa da o gün tamamen boş değil. Kral önce İngiliz Milletler Topluluğu liderleri için düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yapacak. Daha sonra da Buckingham Sarayı'nda dünya liderlerine verilen akşam yemeğine katılacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in 1953'teki taç giyme töreni yaklaşık üç saat sürmüştü. Ancak kaynaklar, halkın tepkilerini ve Kovid-19 pandemisinin ekonomiye darbesini göz önüne alan yetkililerin töreni daha kısa ve çok daha az sayıda misafirle düzenleyeceğini söyledi.

Önceki törenlerde, Kral veya Kraliçe geleneksel olarak ipek çorap ve binici pantolonu giyiyordu. Bununla birlikte, son haberlerde Kral Charles'ın askeri üniformasını giymeyi tercih edeceği öne sürülüyor.

6 Mayıs'ta Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek törene yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kral III. Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret, ülkedeki emeklilik reformu protestoları sebebiyle ertelenmişti.

Kral'ın Fransa ziyareti kapsamında Elysee Sarayı, Orsay Müzesi, Versay Sarayı ve Zafer Takı'nda temaslar gerçekleştirmesi bekleniyordu.