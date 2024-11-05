İngiltere Kraliçesi Camilla'nın rahatsızlık geçirdiği bildirildi

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın “göğüs enfeksiyonu” nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, bu hafta etkinliklere katılamayacağını duyurdu.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın rahatsızlık geçirdiği bildirildi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2024 - 19:16

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın “göğüs enfeksiyonu” nedeniyle rahatsız olduğunu duyurdu.

Buckingham Sarayı sözcüsü, Kraliçe Camilla'nın  doktorlarının “kısa bir süre dinlenmesini tavsiye ettiklerini” belirterek, “Majesteleri bu nedenle büyük bir üzüntüyle bu haftaki etkinliklerinden çekilmek zorunda kalmıştır” açıklamasında bulundu.

Sözcü, Kraliçe'nin “bu hafta sonundaki atkinliklere normal bir şekilde katılmak için zamanında iyileşmeyi umduğunu” da sözlerine ekledi.

Sözcü, “Sonuç olarak rahatsızlık duyabilecek ya da hayal kırıklığına uğrayabilecek herkesten özür diliyor” diye konuştu.

Camilla'nın şu anda evinde istirahat ettiğini kaydeden sözcü, doktor gözetiminde olduğunu ifade etti.

Gloucester Düşesi Birgitte'nin, Perşembe günü Westminster Abbey'deki anma etkinliğine katılmak üzere Camilla'nın yerini alacağı belirtildi.

Camilla, aynı akşam Olimpiyat ve Paralimpik atletler için Buckingham Sarayı'nda Kral Charles tarafından verilecek resepsiyondan da çekildi.

Kısa bir süre önce Avustralya ve Samoa'yı kapsayan denizaşırı bir turdan dönen Camilla'nın, hastalığı ya da tedavisiyle ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadı.


Etiketler: #Camilla #Kral Charles

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