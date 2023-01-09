Prens Harry, üvey annesi Kraliçe Camilla'yı tehlikeli olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:22

Güncelleme: 09.01.2023 - 13:22

Sussex Dükü Prens Harry'nin, "Spare" adlı anı kitabında yazdığı olay ve anılar dünyada gündem olmaya devam ediyor.

Prens Harry'nin, babası Kral III. Charles'ın eşi ve aynı zamanda üvey annesi Kraliçe Camilla'yı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Prens Harry, Kraliçe Camilla'yı, Kral Charles ile evlenmek için çabalarken basınla bilgi alışverişinde bulunmaya "açık bir isteklilik" göstermekle suçladı.

Harry'e, Camilla'dan neden tehlikeli olarak bahsettiği sorulduğunda, "Çünkü imajını düzeltmesi gerekiyordu. Bu da onu İngiliz basınında kurduğu bağlantılar nedeniyle tehlikeli kılıyordu. Her iki tarafta da bilgi alışverişi için açık bir istek vardı. Hiyerarşi üzerine kurulu bir ailede ve Kraliçe Eşi olma yolunda ilerlerken, bu yüzden sokakta kalan insanlar ya da cesetler olacaktı" yanıtını verdi.

UYUŞTURUCU İLACI ALDIĞINI DOĞRULADI

Harry, annesi Diana'nın ölümünden sonra ayahuska ve psilosibin mantarları da dahil olmak üzere bir dizi uyuşturucu ilacı aldığını doğruluyarak, bunun, "annesinin bıraktığı yaralarla başa çıkmasına yardımcı olduğunu" iddia etti.

Harry, "İnsanlara bunu eğlence amaçlı yapmalarını asla tavsiye etmem. Ancak doğru insanlarla birlikte yapıldığında, eğer büyük bir kayıp, keder ya da travma yaşıyorsanız, o zaman bu şeyler bir ilaç olarak işe yarayabilir. Benim için bu ilaçlar, kaybın acısını temizledi" dedi.