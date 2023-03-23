İngiltere parlamentosu ve İskoçya hükümetinden TikTok’a yasak

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 22:45

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 22:45

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un Çin hükümetine yakınlığı ve dünya çapında kullanıcı verilerini elinde tutmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere parlamentosu ve İskoçya hükümetinde tüm elektronik cihazlarda uygulamanın yasaklanacağı bildirildi. İngiltere parlamentosundan bir sözcü, İngiliz milletvekilleri tarafından kullanılan uygulamanın personele verilen cihazlarda da yasaklanacağını ifade ederek, yasak kararının hükümetin bir güvenlik incelemesinin ardından bakanların uygulamayı iş telefonlarında kullanmalarını yasaklamasını ardından geldiğini de sözlerine ekledi.

Yasak kapsamında, milletvekilleri ve parlamentoya ziyarete gelen misafirlerin parlamentodaki kablosuz internet ağı üzerinden TikTok'a erişemeyeceği ifade edildi.

İSKOÇ HÜKÜMETİ'NDEN DE 'YASAK' ADIMI

İskoçya hükümeti de uygulamanın resmi cihazlardan yasaklanacağını duyurdu. İskoçya Başbakan Yardımcısı John Swinney yaptığı açıklamada, hemen başlayacak olan yasağın personel tarafından kullanılan kişisel cihazları kapsamayacağını söyledi.

'VERİLERİN ÇİN'E AKTARILMASI' İDDİASI

İngiltere parlamentosunun yasak kararı ardından açıklama yapan TikTok’tan bir sözcü, "Taleplerimize rağmen, endişeleri gidermek için bize herhangi bir fırsat sunulmadı" ifadelerini kullandı. Sözcü, “Kullanıcıları potansiyel olarak temsilcilerine erişimden ve etkileşimden mahrum bırakmak, özellikle yanlış bilgiye karşı ortak mücadelemizde kendi kendini baltalayan bir adımdır. Avrupa kullanıcı verilerimizi daha fazla korumak için, Birleşik Krallık kullanıcı verilerinin Avrupa veri merkezlerimizde saklanmasını ve yaklaşımımızın üçüncü taraf bağımsız gözetimi de dahil olmak üzere veri erişim kontrollerinin sıkılaştırılmasını içeren kapsamlı bir plan uygulamaya başladık" dedi.

KAMUDA YASAKLANMIŞTI

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Oliver Dowden, 16 Mart’ta Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda TikTok kullanımının yasaklandığını duyurmuş, "Bu aslında önemli bir önlem. Hükümet genelinde TikTok uygulamasının kullanımının sınırlı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte aslında bir siber temizlik sağlayacağız. Yasak, devlete ait cihazlar için geçerli. Kamu çalışanlarının, bakanların ya da diğer kişilerin kişisel cihazları elbette yasak kapsamında değil" dedi.