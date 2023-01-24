İngiltere Prensesi Eugenie'in ikinci çocuğuna hamile olduğu bildirildi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yeğeni Prenses Eugenie'in ikinci çocuğuna hamile olduğu duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:51
İngiltere Prensesi Eugenie'in ikinci çocuğuna hamile olduğu bildirildi
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Eugenie'in yakın zamanda ikinci çocuğunun dünyaya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Aile çok mutlu ve August abi olmayı dört gözle bekliyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'ün kızı olan Eugenie'in ilk çocuğu August, 2021'de dünyaya gelmişti.


3. charles Prenses Eugenie Elizabeth

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