İngiltere Prensesi Eugenie'in ikinci çocuğuna hamile olduğu bildirildi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:51

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:51

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Eugenie'in yakın zamanda ikinci çocuğunun dünyaya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Aile çok mutlu ve August abi olmayı dört gözle bekliyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'ün kızı olan Eugenie'in ilk çocuğu August, 2021'de dünyaya gelmişti.