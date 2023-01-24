Fenerbahçe'den Galatasaraylı yöneticiye tepki: 'Kafayı bizimle bozmuş'

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:29

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:39

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün son zamanlardaki performansına değinen iki isim Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulundu.

Fenerbahçeli yöneticilerin açıklamaları şu şekilde:

EROL BİLECİK'İN AÇIKLAMALARI

"Dün bütün kamuoyunun da tanık olduğu gibi çok güzel bir galibiyet aldık. Ama bir hayli zorluydu. Hemen hemen tül kulvarlarda mücadelemize devam ediyoruz. Şu da bir gerçek Dünya Kupası'nın dönüşünde adeta ufak bir iniş süreci yaşadık. Ama bu futbolun, spor camiasının içinde olan bir şey."

Erol Bilecik

"Elbette inişler - çıkışlar olacak. Kısa bir düşüş yaşadık. Ama emin olun çok daha iyi olacağız. Her branşta kupalara talibiz. Bu Fenerbahçe'nin DNA'sında olan bir şey. Futbolda 17 hafta var önümüzde. Son ana kadar mücadelenin merkezinde olacağız. Şampiyon özlemini gidermek üzere mücadelemize devam edeceğiz. Kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini kavramamız gerekiyor. Küçük bir kırılmayı geride bıraktık."

"Her zaman söylüyoruz. Biz futbola sadece futbol sahasında yapmayı hedefliyoruz. Ama görüyoruz ki, özellikle futbol sahanın dışında mecralarda oynanmaya devam ediyor. Bu konuda algı yönetimi marifetiyle bambaşka yönlere çekiliyor. İşin üzücü tarafı bu. Hakem hataları sonucuna bakıldığında son yıllarda en fazla mağdur olan kulüplerin başında açık ara Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar bize çıkıyor. Birçok operasyonu yaşamış olan bir kulübüz."

"EN FAZLA CEZAYI BİZ YEDİK"

"2. golün öncesinde kalkan bir ofsayt var. VAR bunun önüne geçmese, gönüllere, vicdanlara dokunan bir haksızlık olacaktı. Birçok örneğini görüyoruz, sözde söylemlerle Fenerbahçe formasıyla kararlar veren PFDK söylemini işittik. Ama sezon başından bu yana en fazla cezayı Fenerbahçe yemiş."

"FENERBAHÇELİ ALGISI YAPILDI"

"Bu nasıl bir kelamdır? Her zaman söylendiği gibi gerçeklerin gün ışığına çıkma gibi bir huyu var. PFDK başkanının birçok tweeti varmış, yine bir Fenerbahçeli olması algısı yapıldı. Sanki kendi tweet hesabından bu söylemleri paylaşmış gibi bir durum oldu. Gerçek anlamda kullandığı twitter hesabından, böyle tweetlerle alakası olmadığını açıkladı. Daha çok vicdanlara dokunan noktası bu. Hakikaten çok acı verici şeyler. Puan kayıpları ortada, kırmızı kart sayıları ortada. En fazla kırmızı kartı gören Fenerbahçe. Bunları futbolu içinde oynayalım. Kulüp yöneticilerine en büyük sorumluluk düşüyor."

"FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ DEDİLER"

"Bunlardan ilki. Örnek manzumesinden seçilmiş olan 5-6 tane mesaj. 19 Ekim 2022 MHK Başkanı Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını istiyoruz, Fenerbahçe Kongre üyesi dediler. İlke yakın bir hadise. Bir kurumun başkan yardımcısı hedef alındı. En ufak bir alakası olmadığı ortaya çıktı. Tıpkı aynen geçen yıl, hakemin Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı algısı gibi."

"Her zaman tek hedef, sürekli Fenerbahçe aman aşağı düşsün, aşağı çekilsin. TFF ve PFDK'den, bütün kurumlardan yolllarına baskı altında kalmadan kitabi kurallara devam etmelerini istiyoruz."

SELAHATTİN BAKİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Selahattin Baki: İnce ince bir kıyım vardı. Ama VAR'dan döndü ne mutlu bize. Fenerbahçe'nin attığı 2. golde ofsayttan golü iptal etti. VAR'dan döndü. Hakemin hemen gözü önünde Batshuayi'ye yapılan faul vardı. Faul verilmesi gerekiyordu. Pozisyon devam etti. Fenerbahçe golü yedi. Hakem golü verdi. Bu sadece, golü yediğimiz dakika itibariyle maçın sonucunu merkezden etkileyecek andan itibaren, bizi son derece derinden etkileyebilecek bir hata VAR'Dan döndü."

Selahattin Baki

"ALGILARI İŞE YARAMADI"

"Hakemin bizi kalın kalın doğraması, maçtan hemen sonra Fenerbahçe en uzak duran Anti-Fenerbahçe söylemleriyle kariyer yapmış yorumcular, gazeteciler, Fenerbahçe'nin hakkının teslim edildiği çerçevesinde birleştiler. 2. golde hata olduğunu bilmelerine rağmen, Fenerbahçe aleyhine algı yaratmaya yeltendiler. Ancak bu algıları işe yaramadı. Antalyaspor maçında da benzer bir algı yapıldı, onda da hemen çürütüldü. Antep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili saçma sapan polemiklere çekilmeye çalışıldık. Ancak Fenerbahçe yoluna devam ediyor."

"KAFAYI BİZİMLE BOZMUŞ"

"Bu saatten sonra söyleyebileceğimiz tek şey var Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Her hafta bütün negatif algılar bizim çevremizde yapılmaya çalışıyor. Bütün kurumları çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kafayı bizimle bozmuş rakibimizin yöneticisi... Burada göstermeyelim, taraftarı tahrik etmeye gerek yok. Aşağılayıcı tweet atıp, 5 dakika sonra silmek zorunda kalan bir yönetici de gördü bu gözler."

"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN ALINDI"

"Sezonun başının Dünya Kupası'na kadar olan bölümü, camianın özlediği bir tempo yakaladık. Erken form tutan takımlarda olduğu gibi düşüş yaşadık. Dünkü maç özelinde tebriği hak ediyorlar. Futbol dışına çıkarılan atmosferde çok önemli 3 puan aldılar. Herkesi tebrik ediyorum."

Jorge Jesus

JORGE JESUS'UN GELECEĞİ

"Son 2 gündür, gene köpürtülen bir haber var. Jorge Jesus ve başkanımız arasında sorun olduğuna dair. Başkanımız ve Jesus'la açık ara en çok mesai harcayan yönetici olarak, ilk görüşmeden bu yana ilişkileri çok iyi seviyede. Takım iyi giderken, bu tür dedikodulara maruz kalmıyoruz. Ben ilkokuldan bu yana böyleydi, negatif Fenerbahçe haberi yapıp bu ülkede ekmek kazananlar var. İtibar etmeyiniz. Hiçbir problem yok."

VINCENT ABOUBAKAR YANITI

"Rakibimizin bir oyuncusunu, doğru söylemiyor durumuna düşürmek istemem. Ama Fenerbahçe'den hiçbir şekilde bir temasımız olmadı. Ancak olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer. Aboubakar'ı Beşiktaş'ı getiren menajerlerinden bir tanesi bana mesaj attı. Bunları kendisinin çıkarmadığını söyledi. Oyuncu iyi bir oyuncu, bizim 4 tane forvetimiz var. Böyle bir projeye girmemiz akıl dışı. Böyle bir projeye hiçbir zaman girmedik."