Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu: Mertcan Ayhan'a Roma kancası

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:47

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:47

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile adından söz ettirmeye başladı.



İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan, Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında futbol hayatını sürdürüyor. Ağabeyi gibi asıl mevkisi stoper olan Mertcan, ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Schalke 04 17 Yaş Altı Takımı, Bundesliga'nın alt yaş kategorilerinde mücadele ettiği ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alırken bu maçlarda 37 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Mertcan Ayhan

Topladığı 34 puanla grubunda lider durumda bulunan Schalke'de Mertcan Ayhan, 12 maçta da forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. 16 yaşındaki Ayhan, bu maçlarda 3 de gol atma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE 17 YAŞ ALTI TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 17 Yaş Altı Milli Takımı ile 12 maça çıkan genç isim, önceki günlerde Arnavutluk ile oynanan iki maçta ilk 11'de görev yaptı. Mertcan, Arnavutluk ile oynanan ilk maçta da fileleri havalandırarak milli forma ile ilk golünü attı.

ROMA UZUN SÜREDİR İZLİYOR

Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Avrupa'nın önemli takımlarından Roma'nın radarına girmeyi başardı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 16 yaşındaki oyuncu için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.



