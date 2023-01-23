Aksaray'da sahipsiz 7 köpek yavrusu öldürülmüş halde bulundu

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) boş arazide 7 köpek yavrusu ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:01
Aksaray'da sahipsiz 7 köpek yavrusu öldürülmüş halde bulundu
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Aksaray OSB'deki fabrikada çalışan bir işçi, boş arazide beslediği köpek yavrularının hareketsiz yattığını görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler 7 yavru köpeğin öldüğünü belirledi.

Soruşturma başlatan ekipler köpeklerin ölüm nedenini öğrenmek için öldürülen köpeklerden birini Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.


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