Aksaray'da sahipsiz 7 köpek yavrusu öldürülmüş halde bulundu
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) boş arazide 7 köpek yavrusu ölü bulundu.
Aksaray OSB'deki fabrikada çalışan bir işçi, boş arazide beslediği köpek yavrularının hareketsiz yattığını görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler 7 yavru köpeğin öldüğünü belirledi.
Soruşturma başlatan ekipler köpeklerin ölüm nedenini öğrenmek için öldürülen köpeklerden birini Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.
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