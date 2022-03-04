İngiltere: Putin'in pervasız eylemleri, Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit edebilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle telefon görüşmesinde, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pervasız eylemlerinin artık tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini belirtti.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, bu sabah erken saatlerde Zelenski'yle Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki endişe verici durumla ilgili telefonda görüştüğü bildirildi.
İki liderin de Rusya'nın nükleer santrale yönelik saldırısını derhal durdurması ve acil durum ekiplerinin tesise sınırsız erişimine izin vermesi gerektiği konusunda mutabık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başbakan Johnson, Putin'in pervasız eylemlerinin artık tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini söyledi. İngiltere'nin durumun daha da kötüleşmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti. Johnson, gelecek saatlerde acil bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Toplantısı isteyeceğini ve İngiltere'nin bu konuyu Rusya ve yakın ortaklarıyla derhal gündeme getireceğini ifade etti. Her iki lider de ateşkesin çok önemli olduğu konusunda hemfikir."
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