İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti
Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor. Son olarak İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal eti.
İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in (RT) yayın lisansını 'hemen geçerli olmak üzere' iptal ettiğini duyurdu.
Ofcom'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın alınmasında, RT'nin, Ukrayna'ya saldırı başlatan Rus devletince finanse edilmesi dahil 'bir dizi faktörün' dikkate alındığını bildirdi.
29 SORUŞTURMA AÇILMIŞ
Açıklamada, "Ofcom'un kararı, RT'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin güncel olayların ve RT haberlerinin tarafsızlığı konusunda devam eden 29 soruşturmanın eşliğinde geldi." ifadesine yer verildi.
Ofcom'un, izleyicilerin, İngiltere'nin yayın düzenleyici rejimine olan güveninin yanı sıra kamu güvenini korumanın da önemini ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, ancak mevcut koşullarda RT'nin sorumlu bir yayıncı olabileceği konusunda tatmin olunmadığı sonucuna değinildi.
Açıklamada, "Bu nedenle Ofcom, RT'nin yayın lisansını derhal yürürlükten kaldırıyor." ifadesi kullanıldı.
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