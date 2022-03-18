Rusya Lviv’i hedef aldı!

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.

İHA
18 Mart 2022 Cuma, 09:36
Rusya Lviv’i hedef aldı!
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Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu.

Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.



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