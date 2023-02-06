Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... İYİ Parti'den 'Milli Yas' çağrısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:10

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin ardından İYİ Parti tarafından 'yas ilanı' çağrısında bulunuldu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği deprem sonra Milli Yas ilan edilmesi için çağrı yaptı.

Zorlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“İYİ Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!”