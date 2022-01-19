İngiltere, Ukrayna'ya silah göndermeye başladı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Washington, Moskova’ya baskıyı artırırken Londra’dan Ukrayna’da gerilimi tırmandıracak bir adım geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya tanksavar silahlar göndermeye başladığını açıkladı. İlk parti silahın önceki gün Kiev’e gönderildiği belirtildi. Bunların, tamamen savunma niteliğinde silahlar olduğu kaydedildi. İngiltere’ye Rusya’dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü, Ukrayna’ya “güya savunma amaçlı” silah gönderilmesinin son derece tehlikeli bir girişim olduğunu belirtti. ABD basını ise CIA Başkanı William Burns’un geçen hafta Kiev’e gelerek istihbarat yetkilileri ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüğünü duyurmuştu. Bugün ise Kiev’in konuğu ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken olacak.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya olası saldırısına dair Batı basınında doğru ve yanlış haberlerin iç içe geçtiği görülüyor. ABD basınında Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatlarını aileleriyle tahliye etmeye başladığına ilişkin haberler Moskova tarafından reddedildi. Diplomatik temsilciliğin olağan şekilde çalıştığı kaydedildi. Ukrayna Dışişleri de diplomatların tahliyesi konusunda kendilerine bir bildirim yapılmadığını duyurdu.

SINIRDA TATBİKAT HAZIRLIĞI

Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus, gelecek ay Rusya ile ortak tatbikat yapacak. Bu çerçevede çok sayıda Rus askerinin ve aracının Belarus’a ulaştığı duyuruldu. Gelişme, Ukrayna’da kaygı yaratıyor. Çünkü Belarus sınırı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in sadece 150 km kuzeyinden geçiyor. Belarus’un yakın zamana kadar çok yönlü dış politika izlemesine karşılık, Batılı ülkelerin Belarus’taki muhalif gruplara destek vermesi ve Minsk yönetimine yaptırımının ardından Belarus, Rusya’ya yanaştı ve ilk kez topraklarına Rus askerini kabul etmeye başladı. Böylelikle Ukrayna’nın Rusya’yla sahip olduğu 2 bin km’lik sınırına ek olarak, başkentin hemen kuzeyinden geçen ve bin kilometre uzunluğunda olan Ukrayna-Belarus sınırına da dikkat etme gerekliliği ortaya çıktı. Ukraynalı yetkililer, orta vadede, bu durumun bir güvenlik sorunu olabileceğini söylüyor.