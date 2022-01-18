NATO'dan Rusya'ya Ukrayna daveti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki gerilime yönelik geçtiğimiz hafta NATO-Rusya Konseyi'nde gerçekleşen ve sonuç alınamayan müzakereler sonrası Rusya'yı tekrar diplomatik görüşmelere davet etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'yı ve Kuzey Atlantik ittifakının müttefiklerini Ukrayna'ya olası bir Rus saldırısını önlemek için yeni müzakerelere davet ettiğini söyledi.
Stoltenberg, Berlin'deki basın toplantısında, NATO-Rusya Konseyi'nde önerilen görüşmeler dizisi "yakın gelecekte" yapılacak ve "endişelerimizi ele almanın yanı sıra Rusya'nın endişelerini de dinlemeyi ve Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri saldırıyı önlemek için ileriye dönük bir yol bulmayı hedefleyecek" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Stoltenberg, 12 Ocak'ta gerçekleşen NATO-Rusya görüşmelerine yönelik "Bu haftayı bitirdiğimizde, toplantıları tamamladığımızda, sorunların çözülmüş olmasını beklemek gerçekçi değil" demişti.
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