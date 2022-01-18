NATO'dan Rusya'ya Ukrayna daveti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki gerilime yönelik geçtiğimiz hafta NATO-Rusya Konseyi'nde gerçekleşen ve sonuç alınamayan müzakereler sonrası Rusya'yı tekrar diplomatik görüşmelere davet etti.

AFP
18 Ocak 2022 Salı, 16:45
NATO'dan Rusya'ya Ukrayna daveti
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'yı ve Kuzey Atlantik ittifakının müttefiklerini Ukrayna'ya olası bir Rus saldırısını önlemek için yeni müzakerelere davet ettiğini söyledi.

Stoltenberg, Berlin'deki basın toplantısında, NATO-Rusya Konseyi'nde önerilen görüşmeler dizisi "yakın gelecekte" yapılacak ve "endişelerimizi ele almanın yanı sıra Rusya'nın endişelerini de dinlemeyi ve Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri saldırıyı önlemek için ileriye dönük bir yol bulmayı hedefleyecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Stoltenberg, 12 Ocak'ta gerçekleşen NATO-Rusya görüşmelerine yönelik "Bu haftayı bitirdiğimizde, toplantıları tamamladığımızda, sorunların çözülmüş olmasını beklemek gerçekçi değil" demişti.


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