İngiltere'de "999 Acil Yardım Hattı" devre dışı kaldı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:56

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:11

Bazı polis birimleri, sabah saatlerinde İngiltere çapındaki tüm polis, itfaiye ve sağlık birimlerinin ortak acil durum hattı olan 999'a ulaşmakta zorluk yaşandığı bilgisini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İngiltere'nin en büyük emniyet gücü Londra Metropolitan Polisi de saat 08.20'de yaptığı paylaşımla Londra'daki vatandaşlara acil durumlarda "101" numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Londra Emniyeti, 999'un aranmaması gerektiğini belirtirken acil durumlar dışında "101" numaralı hattın meşgul edilmemesini istedi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri de ülke genelinde acil sağlık hizmetleri için arayanların 999'u düşüremediğini belirterek, acil durumlarda "111" numaralı hatta ulaşılması, 999'un aranmaması gerektiğini duyurdu.

İskoçya İtfaiyesi de acil durumlar için kuzey, doğu ve batı bölgelerinden aranabilecek alternatif sabit telefon numaraları paylaştı.

Telekomünikasyon şirketi BT'den yapılan açıklamada acil durum hattının teknik sebeplerle devre dışı kaldığı kaydedilerek, yedek sistemin devreye girdiği ve 999'un çalışmaya başladığı bildirildi.

Ancak birçok noktada yaklaşık bir saat süren sorunun çözülemediği bilgisi, yerel polis birimlerince paylaşılmaya devam ediyor.