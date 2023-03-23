İngiltere'de, camiden çıkan iki kişiyi alev püskürterek yaralayan saldırgan tutuklandı

Rayaz’ın yüzünde ve kolunda ciddi yanıklar bulunuyor.

Anti-terör polislerinin de devrede olduğu soruşturma için Birmingham kentinin bağlı olduğu West Midlands polis birimi, “Şu an için saldırıların motivasyonunun ne olduğuna ilişkin spekülasyon yapılmayacak” açıklaması yaptı.