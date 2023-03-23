İngiltere'de, camiden çıkan iki kişiyi alev püskürterek yaralayan saldırgan tutuklandı
İngiltere’nin Birmingham kentinde, camiden evine dönen bir kişiye üzerine alev püskürterek saldıran kişinin, aynı suçu Londra’da da işlediği belirlendi. Polis ilk saldırı soruşturmasından aranan kişinin tutuklandığını açıkladı.
İsmi açıklanmayan saldırgan, Londra’da 27 Şubat’ta benzer şekilde 82 yaşındaki birini hedef almıştı.
Birmingham’da ise namaz kıldıktan sonra evine dönen 70 yaşındaki Muhammed Rayaz’a saldırdı.
Rayaz’ın yüzünde ve kolunda ciddi yanıklar bulunuyor.
Hastane yetkililerine göre adamın hayati tehlikesi bulunmuyor.
İki kentte polisin, saldırıların arkasındaki nedenleri belirlemek için çalıştığı açıklandı.
Anti-terör polislerinin de devrede olduğu soruşturma için Birmingham kentinin bağlı olduğu West Midlands polis birimi, “Şu an için saldırıların motivasyonunun ne olduğuna ilişkin spekülasyon yapılmayacak” açıklaması yaptı.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı ve asıl amacın kurbanlar için adalet olduğu kaydedildi.
LONDRA'DA DA YAŞANDI
Londra’daki olayda polis saldırganın benzin kullandığını değerlendiriyor.
Birmingham’daki olayda yaralanan Muhammed Rayaz da üzerine yanıcı madde püskürtüldükten sonra ateşe verildi. Montu alev alan Rayaz komşularının yardımı ile söndürüldü.
Rayaz’a hastanede deri nakli yapıldığı da aktarıldı.
Ramazan ayının hemen öncesinde gerçekleşen saldırı İngiltere’deki Müslüman toplumunda endişe yarattı.
Londra polisinden Sean Wilson, yaşanan şoku anladıklarını söyledi.
Wilson saldırganın tutuklanmış olmasına karşın, uyanık olmayı sürdürecekleri sözünü de verdi.
Londra’daki saldırının yaşandığı Singapore Caddesi’nde ek polis araçları devriye geziyor.
İkinci saldırının gerçekleştiği Birmingham'da büyük bir Müslüman nüfus yaşıyor.
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