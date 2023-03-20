İngiltere, İranlı yetkililere yaptırım uyguladı
İngiltere, yedi üst düzey İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı.
İngiltere, yedi üst düzey İranlı yetkiliye insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uyguladı.
Açıklamada, "İngiltere, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) finansörlerine ve üst düzey komutanlarına karşı yaptırım uyguluyor" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu kooperatif fonunun yönetim kurulunun beş üyesi ve iki üst düzey komutanına yaptırım uygulandığı kaydedildi.
Daha önce de ABD Hazine Bakanlığı bir dizi İranlı petrokimya şirketinin yanı sıra 20 gemiyi yaptırım listesine almıştı.
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