İngiltere'de cinsel istismar suçlusu İranlı, sınır dışı edilmedi

Aynı evde yaşadığı kadın kiracıya cinsel istismarda bulunan İranlı adam, cinsel istismar suçundan hüküm giydiği için ülkesinde kötü davranışa maruz kalması ihtimaline karşı sınır dışı edilemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:34
İngiltere'de cinsel istismar suçlusu İranlı, sınır dışı edilmedi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, İranlı bir adam cinsel istismar suçuyla hapis yatarken ülkesine gönderilmesi durumuyla karşı karşıya kaldı. 

The Sun'ın haberine göre, İranlı bir cinsel istismar suçlusu, yargıcın "Ülkesinde kötü davranışa maruz kalacağı" yönünde karar vermesinin ardından İngiltere'de kalma kazandı.

İngiltere'ye ilk olarak 1992 yılında gelen İranlı şahıs, eski bir istihbarat ajanı olduğu konusunda yalan söylemesine rağmen, sınır dışı edilmeye karşı yaptığı itiraz başarılı oldu.

İranlı, 2000 yılında aynı evde yaşayan kadın kiracıya cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Göçmenlik idaresi, adamın "kurban üzerinde bıraktığı etkiyi anladığına dair 'herhangi bir belirti' göstermemiş ve herhangi bir rehabilitasyon kursuna katılmamış" dedi. 

Yargıç John Keith, İranlı adamın İran'a gönderilmesi durumunda "Ülkesinde göreceği zulüm riski nedeniyle Birleşik Krallık'ta kalabileceğini" söyledi.

Yargıç, adamın bir internet sitesinde İran rejimini eleştirdiğine dair kanıtlar olduğunu ve yetkililerin bunu bilmesinin 'gerçek bir sorgulama ve kapsamlı gözaltı riski' anlamına geldiğini kabul etti.

Yargıç ayrıca, adamın İran'a dönmesi halinde cinsel istismar suçu sebebiyle ölüm cezasına çarptırılma endişesini de paylaştı.


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