İngiltere'de çocuk istismarı çetesi çökertildi: 219 yıl hapis cezasına çarptırıldılar

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:56

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:58

İngiltere'de Batı Yorkshire Polisi, Calderdale'de 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 kişinin hapse atıldığını açıkladı.

Erkekler, 2001 ve 2010 yılları arasında, yaşları 12 ile 16 arasında değişen dört kız çocuğuna karşı gerçekleştirdikleri cinsel istismar suçundan toplam 219 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstismar, ilk olarak 2016 yılında alınan iddialar üzerine yapılan bir dizi duruşma ve kapsamlı polis soruşturmaları sonucunda ortaya çıkarıldı.

Batı Yorkshire Polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yasal süreçleri korumak için getirilen mahkeme kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, davaların sonuçlandığı üç soruşturmanın ayrıntılarını paylaşmalarına izin veren mahkumiyet kararlarını duyurdu.

İLK SORUŞTURMA 2016 YILINDA BAŞLATILDI

İlk soruşturma, 2006-2009 yılları arasında Calderdale'de meydana gelen ve yaşları 13 ile 16 arasında değişen iki kız çocuğunun cinsel istismarı ve sömürüsü ile ilgili olarak 2016 yılında başlatıldı.

Bradford Kraliyet Mahkemesi'nde görülen iki duruşma boyunca Halifax'tan 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı. Ekim 2021'de başlayan ilk duruşmada 45 yaşındaki Shahzad Nowaz ve 44 yaşındaki Nadeem Nassir cinsel istismar ve öldürmekle tehdit etmekten suçlu bulundu. Her ikisi de 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

48 yaşındaki Sajid Adalat ve 49 yaşındaki Shazad Nazir tecavüzden suçlu bulunduktan sonra sırasıyla 7 ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

41 yaşındaki Sohail Zaffer, tecavüz ve C sınıfı uyuşturucu tedarik etmekten suçlu bulundu ve 42 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ocak 2022'de başlayan ikinci duruşmanın ardından 39 yaşındaki Nadeem Adalat, 38 yaşındaki Asad Mahmood, 39 yaşındaki Mohammed Rizwan Iqbal ve 38 yaşındaki Vaseem Adalat cinsel istismardan suçlu bulundu. Birincisi ve ikincisi, sırasıyla 14 yıl ve 14 yıl 6 aya çıkarılan cezalarını temyiz ettiler.

İkinci soruşturma da 2016 yılında, savunmasız bir kız çocuğunun 13 yaşından başlayarak 2002-2006 yılları arasında defalarca istismara uğradığına dair ihbarlar üzerine başlatılmıştı. Bradford Kraliyet Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, 48 yaşındaki Halifaxlı Amir Shaban, cinsel istismardan suçlu bulunarak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim 2022'de başlayan ikinci duruşmada Halifax'tan 6 kişi - 67 yaşındaki Malik Quadeer, 55 yaşındaki Mohammed Ziarab, 45 yaşındaki Imran Raja Yasin, 48 yaşındaki Kamran Amin, 54 yaşındaki Mohammed Akhtar ve 46 yaşındaki Saquab Hussain - cinsel istismar suçundan hapse atıldı. Quadeer, 5 cinsel istismar suçundan suçlu bulunarak 22 yıla mahkum edildi.

Ocak ayında açılan üçüncü bir davada ise üç kişi ikişer kez tecavüz suçundan mahkum edildi. Halifax'tan 40 yaşındaki Haroon Sadiq 10 yıl, Dewsbury'den 44 yaşındaki Shafiq Ali Rafiq 12 yıl ve Bradford'dan 39 yaşındaki Sarfraz Rabnawaz 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üçüncü soruşturma, 2001 ve 2002 yılları arasında cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili olarak 2018 yılında başlatıldı. Halifax'tan 55 yaşındaki Craig Mitchell, Aralık ayında yapılan duruşmada tecavüzden suçlu bulundu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.