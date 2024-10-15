İngiltere'de Covid XEC vakalarında alarm: Yeni virüs varyantının semptomları nelerdir?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:11

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:11

XEC olarak adlandırılan varyantın, KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının bir kombinasyonu olduğu belirtildi.

UKHSA'dan alınan rakamlar, yeni tür için pozitif test yapan hastaların başvuru oranının 6 Ekim'e kadar olan haftada 100 bin kişide 4,5'e yükseldiğini gösteriyor. Bu oran, bir hafta önceki orana göre daha yüksek.

XEC türünün çok sayıda mutasyon nedeniyle daha bulaşıcı olduğu ve yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi diğer Covid varyantlarına benzer semptomlar gösterdiği düşünülmektedir.

Birleşik Krallık'ta kendi kendini tecrit etmek artık yasal bir zorunluluk olmasa da Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Covid testi pozitif çıkan herkese en az beş gün boyunca başkalarıyla temastan kaçınmalarını tavsiye etti.

Ayrıca, daha savunmasız kişilerle temastan 10 gün boyunca kaçınılması ve bu kişiler için riskin azaltılması öneriliyor. Genel bir kural olarak, semptomları olan herkesin normal faaliyetlerine dönmeden önce en azından semptomların azalmasını beklemesi tavsiye ediliyor.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

Yüksek ateş

Ağrılar

Yorgunluk

Öksürük veya boğaz ağrısı

XEC varyantının, önceki varyantlara benzer soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlar gösterdiği belirtildi.