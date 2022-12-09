İngiltere'de mide bulandıran olay! 100'den fazla cesede istismar...

09 Aralık 2022 Cuma, 17:45

İngiltere'de dünya gündemine oturan bir skandal yaşandı. 67 yaşındaki David Fuller isimli şahıs, 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katletti.

TECAVÜZ ETMEK İÇİN MORGDA İŞE GİRDİ

Bir hastanenin morgunda işe giren Fuller'ın 2020 yılına kadar 101 cesede cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

(Azra Kemal)

ARALARINDA TÜRK KIZI DA VAR!

Fuller'ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi. Fuller'ın suçlarının ortaya çıkması ile birlikte yapılan araştırmada, trafik kazasında yaşamını yitiren Azra'nın cansız bedeninin de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

KAN DONDURAN AYRINTILAR...

Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. İnternet arama geçmişinde ise 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı görüldü.

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