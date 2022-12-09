İstanbul Barosu’ndan istismar davasına müdahillik talebi

09 Aralık 2022 Cuma, 17:26

İstanbul Barosu, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel ve H.K.G .ile '"evlenen" Kadir İstekli hakkında açılan cinsel istismar davasına müdahil olmak için İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Baro, 6 yaşında "evlendirilen" mağdur H.K.G.’nin kemik yaşının tespiti için 2012’de yapılan işlemlerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili de suç duyurusunda bulundu.

Baro’dan, müdahillik talebi ve suç duyurusu ile ilgili yapılan açıklamada, çocuğa karşı yapılan her türlü kötü davranışı ihbar etmenin; adli - idari makamların, kolluk kuvvetlerinin, eğitim - sağlık kurumlarının, ailenin ve toplumdaki tüm bireylerin sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"18 yaşından küçük tüm bireyler çocuktur. Çocuğa karşı yapılan her türlü cinsel davranış suçtur. Hiçbir kurum, kuruluş, inanç, değer veya herhangi bir durum bunu meşru kılmaz. Anne ve babalar çocuklarını korumakla, bakımını üstlenmekle yükümlüdür. Çocuğa zarar verecek davranışlarda bulunamaz, bulunmaları hali suçtur.

*Çocuğa karşı yapılan her türlü kötü davranışı ihbar etmek; adli ve idari makamların, kolluk kuvvetlerinin, eğitim ve sağlık kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ailenin ve toplumdaki tüm bireylerin sorumluluğudur.

Devlet, çocuğu her türlü cinsel davranış ve kötü muameleden, hak ihlalinden korumakla yükümlüdür. Devlet mekanizmaları; cinsel istismar vakalarında, iddiaları “çocuğun beyanını” esas alarak değerlendirmekle ve 'çocuğun üstün yararı ilkesini' dikkate alarak, etkin, hızlı ve adil bir süreç yürütmekle yükümlüdür.

*Ne yazık ki bu yükümlülüklere uyulmadığını, çocukları koruyamadığımızı görüyoruz. Medyaya yansıyan '6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlilik’ adı altında cinsel istismarı' davasına İstanbul Barosu olarak mağdurun yanında müdahil olma talebinde bulunduk.

Bu kapsamda çocuğun kemik yaşının tespitine yönelik usulsüz işlem iddialarıyla ilgili olarak da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.

Davanın ve hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz."