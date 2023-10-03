Papa'dan LGBT açıklaması

Papa Francis, eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanabileceğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:44
Papa'dan LGBT açıklaması
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir grup kardinalin "eşcinsel evlilik" ile ilgili sorularını yanıtladı. Papa, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel çiftleri kutsamasına açık olduğunu belirtti.

Papa, kiliseye gelen herhangi bir kutsama talebinin "kendini din hizmetlerine adayan rahiplerin içinden gelen bir hayırseverlik" olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

"Bizler sadece inkar eden, reddeden ve dışlayan yargıçlar olamayız" ifadesinde bulunan Papa, Kilise'nin eşcinsel ilişkileri hala "günahkarlık" olarak gördüğünü ve eşcinsel evliliği tanımayacağını da sözlerine ekledi.

Papa, Kilise'nin evliliği "bir erkek ve bir kadın arasında özel, istikrarlı ve çözülmez bir birliktelik" olarak anladığını ve "bu inançla çelişebilecek her türlü durumdan" kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kilise'nin insanlarla olan ilişkilerine her zaman "nezaket, sabır, anlayış, hassasiyet ve cesaretlendirme" ile yaklaşması gerektiğini söyleyen Papa ayrıca, "Kanon (Kilise) hukuku her şeyi kapsamamalıdır ve kapsayamaz" dedi.


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